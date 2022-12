Alyssa (13) besiegt unheilbaren Krebs dank Gentherapie

Bei Alyssa schlug keine der konventionellen Behandlungsmethoden an. Auch eine Chemotherapie und eine Knochenmarktransplantation vermochten den Krebs nicht zu besiegen. Der Blutkrebs kam immer wieder zurück.

UCL/Great Ormond Street Hospital for Children

Im Mai 2021 war bei Alyssa akute lymphatische Leukämie festgestellt worden, die sich in über 90 Prozent der Fälle gut behandeln und heilen lässt. Nicht so bei der 13-Jährigen.

Das Mädchen galt als unheilbar krank, die akute lymphatische Leukämie, die bei ihr im Mai 2021 festgestellt worden war, als unbesiegbar. Doch ihre Ärztinnen und Ärzte am Great Ormond Street Hospital for Children in London gaben sie nicht auf. Stattdessen setzten sie auf eine neuartige Gentherapie: die sogenannte Base-Editing-Methode.