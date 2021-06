«Es blieb kein Auge trocken» - Alzheimer-Patient vergisst, dass er verheiratet ist - und macht seiner Frau neuen Antrag

Peter Marschall ist seit 20 Jahren mit Lisa zusammen – doch seit er an Alzheimer erkrankte, vergisst er oft, wer Lisa ist. Eines kann die Krankheit aber nicht zerstören: Die Liebe, die er für sie empfindet.

1 / 10 Lisa und Peter Marshall heirateten am 26. April 2021 zum zweiten Mal. Facebook/Oh Hello Alzheimers / Cait Fletcher Photography Das Paar h atte 2009 in einer romantischen Zeremonie am Strand der Turks- und Caicosinseln ge heiratet – doch daran kann sich Peter Marshall nicht mehr erinnern . Facebook/Oh Hello Alzheimers Der 56-Jährige leidet an Alzheimer. Facebook/Oh Hello Alzheimers / Cait Fletcher Photography

Lisa und Peter Marshall sind schon 20 Jahre lang ein Paar, seit zwölf Jahren verheiratet - doch nachdem bei Peter 2018 in einem ungewöhnlich jungen Alter die Alzheimer-Krankheit ausgebrochen war, konnte er sich nicht mehr daran erinnern. Kürzlich sassen die beiden auf dem Sofa und schauten eine Sendung, in der zwei Menschen heirateten. Da sagte der 56-Jährige spontan zu seiner « Lieblingspflegerin » : « Lass es uns tun» . Lisa sah ihn an: « Willst du heiraten? » , fragte sie. Und Peter meinte einfach «J a » .

Die 54-Jährige aus Andover im US-Staat Connecticut schildert der «Washington Post» ihre rührende Geschichte. Wie sie Peter nach der Scheidung 2001 kennen und lieben lernte, wie die beiden acht Jahre lang aufeinander warteten und eine Fernbeziehung führten, um Lisas noch jungen Kindern nicht aus deren sozialen Umfeld zu reissen - und wie das Paar 2009 schliesslich in einer romantischen Zeremonie am Strand der Turks- und Caicosinseln heiratete.

«Danke, dass du bei mir bleibst»

Als Lisa ihrer Tochter Sarah, ein Kind aus einer vorherigen Ehe , vom Antrag erzählte, war Sarah begeistert. Als professionelle Hochzeitsplanerin übernahm sie die Organisation der Feier. Am Hochzeitstag führte die 32-Jährige ihre Mutter sogar zum Traualtar. « Es war einfach magisch – wie in einem Märchen » , erinnert sich Lisa. Die Zeremonie leitete eine Demenzspezialistin beim Hartford-Healthcare-Zentrum. Es blieb kein Auge trocken und ich fühlte mich im siebten Himmel, erzählt Lisa. « Ich habe Peter schon lange nicht mehr so glücklich gesehen.»

S eit der Hochzeit am 26. April hat sich der Zustand von Peter Marshall nochmal verschlechtert. « Ich weiss nicht, was ich heute für ihn bin, aber ich weiss, dass er sich bei mir sicher fühlt. » An besonders schlechten Tagen denkt Lis a a n den Satz, den ihr Mann beim Hochzeitstanz ihr ins Ohr flüsterte: « Danke, dass du bei mir bleibst. »