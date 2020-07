Feuerwerk-Verkauf boomt

Am 1. August knallts in der ganzen Schweiz

Die grossen Feste fallen aus, viele Schweizer bleiben am 1. August zu Hause – und wollen doch nicht aufs Feuerwerk verzichten. Die Händler rechnen mit Tausenden von privaten Feuerwerken.

«Verkäufe bis 40 Prozent höher»

Wie viel mehr Feuerwerk bei den Verkaufsstellen in der Schweiz derzeit über die Theke geht, kann Herz noch nicht sagen. Er spricht aber von einer «wirklich massiven Zunahme». Einen Anhaltspunkt gäben auch die Zahlen aus den USA: «Dort war die Situation anlässlich des Nationalfeiertags am 4. Juli sehr ähnlich – und die Verkäufe haben um 40 Prozent zugenommen.» Für Herz steht deshalb fest: «Dieses Jahr wird es am 1. August in der ganzen Schweiz Tausende von kleinen Feuerwerken zu bestaunen geben.»