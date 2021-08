Bundesrats-Entscheid - Am 1. Oktober ist Schluss mit Gratistests für Partygänger

Der Bundesrat will Antigen-Schnelltests Anfang Oktober kostenpflichtig machen. Wer etwa in den Club will, muss dann rund 50 Franken bezahlen. Die restlichen Massnahmen bleiben bestehen.

1 / 1 Gesundheitsminister Alain Berset trat am Mittwoch vor die Medien, um die neusten Entscheide des Bundesrats in der Corona-Krise zu kommunizieren. REUTERS

Darum gehts Am Mittwochnachmittag hat der Bundesrat nach fünfwöchiger Sitzungspause die neusten Entscheide in der Corona-Krise kommuniziert.

Das sind die wichtigsten Entscheide.

Übergang in die Normalisierungsphase – aber weiter Massnahmen

Der Bundesrat kündigt zwar den Übergang in die dritte und letzte Phase des Corona-Exit-Plans an. Für die Rückkehr in die Normalität ohne Massnahmen sei aber eine viel höhere Anzahl an geimpften Personen notwendig, heisst es in der Medienmitteilung. Derzeit ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung geimpft. Die derzeit geltenden Massnahmen werden weitergeführt, also etwa Maskenpflicht in Innenräumen und im ÖV und Zertifikate für Grossanlässe und Clubs. Sie dienten zum Schutz vor einer Überlastung der Spitäler. Grund für die Beibehaltung der Massnahmen sei die unsichere epidemiologische Lage, die Delta-Variante und insbesondere die unsichere Situation mit Ferienrückkehrern.

Der Schutz der Ungeimpften ist für den Bundesrat in dieser Phase nicht mehr zentral. Jetzt gehe es lediglich darum, eine Überlastung der Spitäler, die nach wie vor nicht auszuschliessen sei, zu verhindern. Da alle in der Schweiz lebenden Personen früher oder später mit Covid-19 in Kontakt kommen würden, ist ein Anstieg der Fallzahlen, Hospitalisationen und Todesfälle für den Bundesrat unvermeidlich.

Ende der Gratistests am 1. Oktober

Zurzeit kann jeder sich gratis mit einem Antigen-Schnelltest testen lassen. So erhält er für 48 Stunden ein Covid-Zertifikat, das ihm den Zutritt zum sogenannten roten Bereich des Zertifikats gewährt: an Grossveranstaltungen oder in Clubs. Damit soll ab Oktober Schluss sein. Der Bundesrat schlägt den Kantonen vor, dass asymptomatische Personen ihre Tests selber bezahlen müssen. Wer also an den Fussballmatch, eine Grossveranstaltung, ins nahe Ausland oder in den Club will, muss die Kosten von rund 50 Franken für einen Antigen-Selbsttest künftig selber bezahlen. Auch die fünf Selbsttests, die man bisher in der Apotheke beziehen konnte, sind ab dann nicht mehr gratis.

Aufruf zur Impfung

Der Bundesrat betont erneut die Wichtigkeit der Impfung, um in die Normalität zurückkehren zu können. Auch werden die Kantone aufgefordert, repetitive Tests an Schulen zu forcieren. Die Kosten für Tests in Schulen und Altersheimen übernimmt weiterhin der Bund. Die Vorschläge gehen nun in die Vernehmlassung bei den Kantonen, den definitiven Entscheid fällt der Bundesrat am 25. August. Am 1. September wird der Bundesrat eine weitere Lagebeurteilung vornehmen, wenn die Auswirkungen der Ferienrückkehrer klarer ersichtlich sei.