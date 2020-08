Asteroid im Anmarsch

«Am 1. September bitte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen»

Asteroiden rasen häufig an der Erde vorbei. Dies meist in gebührendem Abstand. Anders der Himmelskörper 2011 ES4. Er wird uns Anfang September etwas näher kommen.

So richtig schlimm wird das Auftauchen des Asteroiden 2011 ES4 für uns Menschen wohl nicht werden. Schliesslich kündigt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sein Erscheinen in einem durchaus launigen Tweet an.

Gefahr eines Einschlags?

Ziemlich knapp? Das heisst, dass sich der Asteroid (siehe Box) unserem Planeten bis auf rund 125’000 Kilometer (entspricht 0,32 LD – Lunardistanz) nähert, was etwa ein Drittel der Distanz zwischen Erde und Mond ausmacht. Er kommt uns also näher als dem Mond, bleibt aber dennoch ein ganzes Stück weg. Die Gefahr eines Einschlags besteht laut Experten des Jet Propulsion Laboratory (JPL) am California Institute of Technology nicht.