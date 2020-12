Erst kürzlich noch hatten Meteorologen die Hoffnungen auf weisse Weihnachten fast in den Wind geschossen. Auch jetzt gibt es noch keinen Detailfahrplan zum Festtagswetter, wie Klaus Marquardt von Meteonews auf Anfrage sagt. Und Prognosen gestalten sich schwierig, denn die Werte hüpfen hoch und runter und es gibt unterschiedliche Angaben in den Modellen.

Was gesagt werden kann, ist, dass sich der Anfang der kommenden Woche aussergewöhnlich mild gestaltet mit Temperaturen von 10 bis lokal sogar 15 Grad. «Die Temperaturen gehen im Verlauf der Festtage zurück und es wird Niederschlag geben», so Marquardt. Die Luftmassen dürften dabei kalt genug sein, unklar ist aber, wie viel Niederschlag es in tieferen Lagen geben wird und wann. In höheren Lagen sind die Aussichten eindeutiger, dort wird es mit sehr grosser Sicherheit Neuschnee geben.