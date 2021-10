Eine Stunde länger schlafen - Am 31. Oktober wird die Zeit umgestellt

Mit der Einführung der Sommerzeit am 1. Januar 1981 war die Schweiz das letzte Land in Mitteleuropa, das die Zeitumstellung lancierte.

Am 31. Oktober wird die Zeit um eine Stunde zurückgedreht.

Am Sonntag, dem 31. Oktober, werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

Gähnen, umdrehen, und nochmal eine Stunde länger schlafen — das ist am 31. Oktober sogar ohne schlechtes Gewissen möglich. Dann werden für den Wechsel auf die Winterzeit nämlich die Uhren wieder eine Stunde zurückgedreht. Die Diskussion um die Abschaffung der Sommerzeit , die in den letzten Jahren immer wieder laut wurde, ging dieses Jahr zwischen brennenderen Themen wie dem Corona-Virus und dem Klimawandel etwas unter.

Muss ich die Uhr jetzt vor- oder zurückdrehen?

Bevorzugt die Mehrheit Sommer- oder Winterzeit?

Wieso überhaupt Zeitumstellung?

Mit dem Ausbruch des «Grossen Krieges» wurden diese Meinungsverschiedenheiten grössenteils beseitigt. Ausserdem herrschte eine Knappheit an Brenn- und Beleuchtungsmitteln, wodurch die Ausnutzung des Tageslichts immer wichtiger wurde. Erstmals wurde die Zeitumstellung am 30. April 1916 im Deutschen Reich sowie in Österreich-Ungarn eingeführt, Kriegsgegner wie Grossbritannien und Frankreich folgten noch im selben Jahr.