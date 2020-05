Corona im Sport

Am 8. Juni darf der Ball in der Super League wieder rollen

Im Profisport soll es ab Frühsommer mit Wettkämpfen weitergehen. Teamtrainings sind bereits ab dem 11. Mai möglich. Auch der Breitensport kommt in Gang.

Die Young Boys, St. Gallen und Co. dürfen ab dem 8. Juni wieder in die Meisterschaft starten.

Diese Wettkämpfe und Spiele müssen jedoch ohne Zuschauer ablaufen. Weil bis Ende August Events über 1000 Personen verboten sind, leiden darunter auch grosse Eintagesanlässe wie das Leichtathletik-Meeting von Lausanne (20. August). Das Jubiläumsschwinget des Eidgenössischen Schwingverbandes in Appenzell (30. August) wurde wenige Stunden nach der Pressekonferenz bereits auf 2021 verschoben.

Trainings in kleinen Gruppen

Trainings sind bereits früher wieder möglich: Ab dem 11. Mai erlaubt der Bundesrat in der ganzen Schweiz wieder gemeinsame Einheiten, also auch für Teams – im Breitensport allerdings darf eine Gruppe aus maximal fünf Personen bestehen. Körperkontakt ist verboten. Im Leistungssport sind die Auflagen dagegen geringer und auch Trainings in grösseren Gruppen zugelassen.