Corona-Fragebogen

«Am Anfang dachte ich: Oh Gott, jetzt kommen alle diese Challenges»

Heute mit Belinda Bencic (23), der vierfachen WTA-Turnier-Siegerin und aktuellen Weltnummer 8 im Frauentennis.

von Fabian Sangines

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Ich habe erst in Indian Wells (Anfang März, d. Red.) erstmals realisiert, dass es sich richtig ausbreitet. Seither verfolge ich natürlich die Entwicklung. Es beschäftigt mich, wie wohl alle, schliesslich ist es das Hauptthema im heutigen Alltag.

Welchen Einfluss hat die aktuelle Lage auf Ihren Alltag?

In meinem Beruf wurde alles auf Pause gemacht, deshalb bin ich jetzt e rstmals länger zu H ause. Natürlich würde ich gerne Turniere spielen, aber zu H ause bleiben hat auch positive Seiten, das kann ich auch geniessen.

Wie haben Sie während des Lockdown trainiert?

Meistens zu Hause, im Garten, und frühmorgens ging ich jeweils joggen. Weil Tennis nicht erlaubt war, habe ich einfach versucht, meine Kondition zu erhalten.

Wie hat sich Ihr Training seit dem 11. Mai verändert?

Ich darf endlich wieder Tennis spielen, wir steigern das Pensum jetzt kontinuierlich. Ausserdem kann ich bald wieder Turniere und sogar mit Chiasso Interclub spielen.

«Ich habe Martin die Serie ‹Narcos› gezeigt.»

Gehen Sie nun wieder öfters aus dem Haus und wofür?

Nur selten, eigentlich nur, um zu trainieren und einzukaufen . Obwohl: Einmal habe ich mich mit Kolleginnen auf einer Ter r asse getroffe n und einen Drink genommen. Sonst bin ich sehr gerne in der Natur, grad das Konditionstraining mache ich gerne draussen . Sonst bleibe ich weiterhin so oft wie möglich zu H ause , Kino oder so liegt natürlich nicht drin . Ich b leibe weiter vorsichtig, daran habe ich mich gewöhnt .

Wie verbringen Sie in diesen Wochen Ihre Freizeit?

Da wir meist zu Hause sind , bin ich mega froh, haben wir da einen Garten. An sonsten gehe ich gerne in den Wald oder mache einen Sonntagsspaziergang.

Welche Corona-Challenge haben Sie ausprobiert?

(lacht) Am Anfang dachte ich noch: «Oh m ein G ott, jetzt kommen all diese Challenges .» Aber dann habe ich bei der Flexibility- C hallenge, der mit den Kindheitsfoto s und bei der Nike-Challenge mitgemacht .

Was fehlt Ihnen derzeit am meisten?

Der Kontakt zu meinen Grosseltern und meinen Freunden, rauszugehen, was zu unternehmen. D azu natürlich d ie grossen Turniere, wie Olympia, Wimbledon und so weiter . Das Reisen vermisse ich nicht so sehr, aber die Turniere zu spielen, dafür umso mehr.

Haben Sie wegen der Corona-Krise Existenzängste?

Nein, aber ic h h abe grosses M itgefühl mit den Leuten, denen es schlecht geht und die schwierige Zeiten hatte n . Ich kann mich sehr glücklich schätzen, eine Wohnung mit Garten zu haben und finanziell n icht in Probleme zu geraten , im Gegensatz zu v ielen anderen Leuten .

Wie schöpfen Sie in solchen Zeiten Zuversicht?

Ich v ersuche, an positive Sachen zu denken. Dass die Welt quasi auf Pause gedrückt wurde, hat auch seine guten Seiten . Der Himmel ist so blau, die Verschmutzung ging gerade in grossen Städten stark zurück . Und ich geniesse es, Dinge zu tun, für die ich sonst keine Zeit habe: den Kleiderschrank ausmisten, malen oder Serien schauen . Ich habe meinem Freund Martin beispielsweise «Narcos» gezeigt.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alle Verbote aufgehoben werden?

Ich freue mich darauf, am Freitagabend wieder mit Freunden essen zu gehen . Und darauf, normal draussen zu sein, ohne Schutzmaske.

Welche Botschaft haben Sie an Ihre Fans?