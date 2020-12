Melanie und Christoph waren Nachbarn – bis ein Kuss alles veränderte. «Ich hätte nie gedacht, dass sich aus einer Nachbarschaft so etwas Wunderbares entwickelt. Die Liebe kommt halt immer dann, wenn man sie am wenigsten sucht», sagt Melanie.

Beim Einzug in ihre neue WG lief der nette junge Nachbar namens Christoph in ihren Lattenrost.

Wir haben den besagten Nachbarn dann auch nie gesehen – bis zum Zügeltag: Da haben wir einen Teil der Möbel im Gang abgestellt, darunter auch meinen Lattenrost, den wir an die Tür der Nachbarwohnung gelehnt haben. «Der ist bestimmt nicht da», habe ich noch zu meiner Mutter gesagt – und dann ist die Tür aufgegangen und ein junger Mann ist volle Kanne in den Lattenrost gelaufen.

«Er war ganz schön verkatert»

So habe ich Christoph, unseren netten Nachbarn, kennengelernt. Und er schien eine harte Nacht hinter sich gehabt zu haben: Er sah mega verkatert aus. Trotzdem hat sich die Einschätzung bewahrheitet. Christoph war echt supernett und hat uns gleich noch seine Wohnung gezeigt. Es war schön zu wissen, wer so nah wohnt – schliesslich ist unser Balkon nur gerade durch eine Plexiglasscheibe getrennt.

«Den ersten Kuss gab es bei einem gemeinsamen Spaziergang»

Christoph und ich haben uns von dem Moment an regelmässig geschrieben und uns auch gegenseitig besucht – oder wir sind mit dem Hund spazieren gegangen. Bei einem dieser Spaziergänge kam es auch zu unserem ersten Kuss, der wirklich schön war. Wir haben da aber noch nicht über die Zukunft geredet und es einfach mal so laufen lassen. Dann, am 21. Dezember 2013, haben wir geredet und beide gemerkt, dass da doch mehr ist als so ein bisschen Freundschaft Plus und wir uns eine Beziehung vorstellen könnten.