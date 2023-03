Wetter Schweiz: Kaltfront bringt Regen

Am Freitag bringt eine Kaltfront viel Regen in die Schweiz. Die Temperaturen gehen zurück und es wird windig.

1 / 5 In der Schweiz fällt heute verbreitet Regen. Meteonews Bereits am frühen Morgen zieht vom Westen her Regen über die Schweiz. MeteoNews Auch am Samstag gibt es immer wieder Niederschläge. MeteoNews

Darum gehts In den letzten Tagen zeigte sich das Wetter in der Schweiz frühlingshaft.

Damit ist nun vorerst Schluss.

Eine Kaltfront bringt viel Regen in den nächsten Tagen.

Am Montag ist sogar Schnee bis ins Flachland möglich.

Eine Kaltfront aus Frankreich bringt am Freitagmorgen viel Niederschlag in die Schweiz. Damit ist vorerst fertig mit dem frühlingshaften Wetter der letzten Tage in der Schweiz. Bereits in den frühen Morgenstunden zeigt der Niederschlagsradar eine erste Regenfront über der Westschweiz an.

Im Verlauf des Tages dürfte es fast überall in der Schweiz nass werden – sogar das Tessin bleibt nicht verschont. Die Temperaturen bleiben mit 13 bis 15 Grad aber weiterhin mild. Die Schneefallgrenze sinkt von 2000 Meter auf rund 1700 Meter.

Auch am Wochenende bleibt es nass

Dafür geht ein teils kräftiger Südwestwind. Anstatt Regenschirm ziehtst du heute also besser eine Regenjacke an. In den Bergen kann es sogar stürmisch werden. Am Nachmittag und gegen den Abend lockert es von Nordwesten her auf. Teils sind dann sogar sonnige Abschnitte möglich.

Auch am Samstag und Sonntag bleibt es in der Schweiz unbeständig. Immer wieder gibt es Niederschläge und die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 1300 Meter. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf elf bis zwölf Grad. Im Tessin wird es mit 19 Grad deutlich wärmer – dort dürfte es auch mindestes am Samstag trocken bleiben.

Noch zu früh für Sommerreifen

Am Montag verschlechtert sich das Wetter nochmals. Kalte Luft aus dem Norden lässt die Schneefallgrenze drastisch absinken. Am Alpennordhang fällt verbreitet Schnee. Im Flachland sind einzelne Schneeschauer möglich. Die Temperaturen bewegen sich auf der Alpennordseite im einstelligen Bereich. Ganz anders im Tessin: Hier gibt es 17 Grad und blauen Himmel.

In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen verbreitet unter null Grad. Es ist Vorsicht auf den Strassen geboten. Wer geplant hat, an diesem Wochenende die Sommerreifen aufzuziehen, sollte sich dies nochmals überlegen.

