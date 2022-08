Strahlenbelastung: «Am besten wohnt man neben einer Antenne» – so gefährlich ist Strahlung

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), von dem Berset Vorsteher ist, sagt jedoch, dass die Strahlung ausgehend von Mobilfunkantennen keine Gefahr für die Gesundheit des Menschen darstelle. Was gilt jetzt genau? Darauf will die Medienstelle keine Antwort liefern.

2018 verhinderte Bundesrat Alain Berset gemeinsam mit Familienmitgliedern und Nachbarn erfolgreich den Bau einer Mobilfunkantenne vor seinem Haus. Einer der Gründe: Die ausgehende Strahlung habe «schädliche Auswirkungen auf Mensch und Tier», schrieb Berset in einem Einspruchsschreiben an die Gemeinde, welches dem «Blick» vorliegt. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI), von dem Berset Vorsteher ist, sagt jedoch, dass die Strahlung ausgehend von Mobilfunkantennen keine Gefahr für die Gesundheit des Menschen darstelle. Was gilt jetzt genau?