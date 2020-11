1 / 8 Viele lassen sich die Lust am Einkaufen trotz Corona und Schutzmassnahmen nicht vermiesen. Getty Images Laut einer Umfrage von Blackfridaydeals.ch will fast jeder Vierte Schweiz am Black Friday ins Einkaufszentrum gehen. REUTERS Mit 62 Prozent gibt die Mehrheit der Umfrageteilnehmer aber an an, Menschenansammlungen am Black Friday zu meiden und nicht in die Shopping Mall gehen zu wollen. REUTERS

Darum gehts Am Black Friday will die Mehrheit der Schweizer wegen Corona nicht ins Einkaufszentrum gehen.

Auch der Experte rät zum Onlineshopping.

Doch 24 Prozent der Schweizer wollen die Rabattschlacht in den Läden nicht verpassen.

Am 27. November ist Black Friday. Dann tobt bei den Detailhändlern wieder die grosse Rabatt-Schlacht – und die Konsumenten lassen sich die Lust am Einkaufen trotz Corona und Schutzmassnahmen nicht vermiesen: Fast jeder vierte Schweizer (24 Prozent) will die Schnäppchensuche im Shopping-Center nicht verpassen, wie die Vergleichsplattform Blackfridaydeals.ch in einer Mitteilung zu einer repräsentativen Umfrage schreibt.

Immerhin gibt mit 62 Prozent die Mehrheit der Umfrageteilnehmer an, Menschenansammlungen am Black Friday zu meiden und nicht in die Shoppingmall gehen zu wollen. Weitere 12 Prozent sind noch unschlüssig, ob sie den Besuch im Einkaufszentrum ausfallen lassen sollen. Für Läden in den Innenstädten wäre das Ergebnis laut Blackfridaydeals.ch ähnlich ausgefallen.

Was auffällt: Die jüngste Altersgruppe der Befragten hat am wenigsten Hemmungen vor Shopping in Corona-Zeiten: 28 Prozent der 15- bis 34-Jährigen will sich vom Einkaufen im Shoppingcenter nicht abbringen lassen. Aus der Gruppe der 55- bis 74-jährigen wollen hingegen nur 17 Prozent das Ansteckungsrisiko beim Einkaufen eingehen.

Gesittete Schweizer Schnäppchenjäger

Wird der Black Friday so zum Superspreader-Event? Das glaubt Retail-Experte Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch nicht. Anders als etwa in Amerika sei es in der Schweiz in den letzten Jahren beim Black-Friday-Shopping in den Läden gesittet zu und her gegangen. Gedränge und Streit um besonders beliebte Aktionen seien ausgeblieben.

Dieses Jahr dürfte es wegen der Corona-Krise laut Zrotz noch mehr verlockende Angebote als üblich geben. Denn durch die gedämpfte Konsumentenstimmung seien die Lager der Händler voll. Mehr Rabatte seien nötig, um Kunden zum Kauf zu bewegen.

Doch die Zentren seien vorbereitet, hätten Maskenpflicht verhängt und weitere Schutzmassnahmen eingeführt. Zudem dürften sie aus dem Shitstorm gelernt haben, der auf das Shoppi Tivoli in Spreitenbach niederprasselte, als es zur Jubiläumsfeier einen riesigen Menschenauflauf gab.

Zrotz rät trotzdem zum Onlineshopping: «Wir empfehlen das Black-Friday-Shopping in diesem Jahr online von zu Hause aus. Dadurch können Ansteckungen mit dem Coronavirus vermieden werden.» Die Onlineshops würden sich entsprechend für einen deutlich grösseren Ansturm als in den Vorjahren rüsten.