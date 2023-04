Cyber-Angriff auf NZZ und CH Media: Ultimatum läuft ab

Wie hoch die Lösegeldforderung gegenüber der NZZ und CH Media erhoben wurde, ist nicht bekannt. Play hat angekündigt, die Daten am 24. April veröffentlichen zu wollen, falls die Zahlung ausbleibe. Dieses Datum wurde um einen Tag nach hinten verschoben.

Felix Graf, CEO bei der NZZ, schreibt in einem internen Mail: «Play hat im Darkweb angekündigt, im Besitz von Daten zu sein und diese zu veröffentlichen.»

Die Hacker-Gruppe Play hat am 24. März den Medienverlag NZZ und die CH Media angegriffen.

Am heutigen 25. April will Play die Daten veröffentlichen.

Play fordert ein Lösegeld in unbekannter Höhe.

Die Medienhäuser wurden am 24. März Opfer eines Cyber-Angriffs.

Die Hacker-Gruppe Play will sensible Daten der Verlage NZZ und CH Media veröffentlichen.

Die Hackergruppe Play, die am 24. März einen Cyberangriff auf die Schweizer Medienhäuser NZZ und CH Media startete, wollte eigentlich einen Monat später, am 24. April, die erbeuteten vertraulichen Daten veröffentlichen. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, sei das Publikationsdatum im Darknet nun um einen Tag nach hinten verschoben worden, also auf den heutigen 25. April. Veröffentlicht werden sollen «Projekte, Lohnlisten, Informationen von Mitarbeitern».