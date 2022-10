Schweiz: Am Dienstagmittag haben wir freie Sicht auf eine Teil-Sonnenfinsternis

Bei der Beobachtung sollte man bekanntermassen eine gewisse Umsicht walten lassen, niemals darf mit ungeschütztem Auge direkt in die Sonne geblickt werden, wie «MeteoNews» schreibt. Auch normale Sonnenbrillen sind gänzlich ungeeignet. In manchen Haushalten sind mitunter noch Schutzbrillen von 2015 vorhanden, gut geeignet ist auch die indirekte Beobachtung mittels Projektion auf eine weisse Fläche.

Dabei lässt man das Sonnenlicht durch ein kleines Loch (etwa mittels einer Stricknadel) in einer Postkarte oder einen Karton fallen. Wer sich keinerlei Sorgen machen will, wendet sich an eine Sternwarte in der Umgebung. Entsprechende Informationen finden sich unter anderem bei der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft: https://sag-sas.ch/