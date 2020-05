Geisterstädte

«Am eindrücklichsten ist der Lockdown in Luzern sichtbar»

Bern, Luzern oder Brunnen: Ein beeindruckendes Video eines jungen Schwyzers zeigt Schweizer Geisterstädte.

Der Lockdown hat Städte und Dörfer leergefegt: Diesen aussergewöhnlichen Zustand hat der Morschacher Filmer Dario Schuler (24) in einem Video eindrücklich festgehalten. Es sei ein historisches Ereignis, das er habe auf Film bannen wollen, damit man die leeren Städte auch in Zukunft noch anschauen kann, sagt er. Im Video hat Schuler O-Töne von Daniel Koch und Mitgliedern des Bundesrates verwendet; zusammen mit den Bildern lassen diese Zitate das Video noch eindrücklicher wirken.

Gefilmt hat er in Brunnen SZ und in den Städten Luzern, Bern und Zürich. «Am eindrücklichsten war es in der Touristenstadt Luzern. Hier merkt man die Auswirkungen der Corona-Krise speziell. Überall, wo sonst die Touristen wären, sind die Gassen und Plätze leer.»