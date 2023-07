Basel: Am Ende war selbst die Staatsanwältin ratlos

20min/Steve Last

Das Verfahren dauerte ungewöhnlich lange, das Appellationsgericht wies die Staatsanwaltschaft aber zweimal an, weiter zu ermitteln.

«Ich bin einfach froh, wenn es vorbei ist», sagt die junge Frau. Und das Gleiche sagte auch der Beschuldigte und die Staatsanwältin würde das wohl auch unterschreiben. Siebeneinhalb Jahre dauerte es von der Anzeige bis in den Gerichtssaal, wo am Dienstag ein schweres Sexualdelikt verhandelt wurde. Der Beschuldigte, ein 67-jähriger Rentner, soll seine erwachsene Stieftochter in den Jahren 2014 und 2015 mehrfach vergewaltigt haben.