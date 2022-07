Zürich Tourismus : «Am falschen Ort gespart» – A taste of Zürich-Schoggi wird im Ausland produziert

1 / 5 Auf Reddit wurde kürzlich ein Bild einer Schoggitafel-Verpackung von Zürich Tourismus mit der Aufschrift «A taste of Zürich, Switzerland» gepostet. Reddit Die Schokolade wird jedoch nicht in Zürich, sondern in Österreich hergestellt. 20min/Marco Zangger Laut Ueli Heer, Sprecher von Zürich Tourismus, ist diese Diskrepanz «etwas unglücklich». 20min/Celia Nogler

Darum gehts

Ein Reddit-User hat kürzlich ein Bild einer Schoggitafel-Verpackung auf der Plattform hochgeladen. Vorne drauf steht prominent: «A taste of Zürich, Switzerland». Zum Schreck des Users liest er auf der Rückseite jedoch, dass die Schokolade in Österreich hergestellt wurde. «Etwas unglücklich», schreibt jemand in den Kommentaren.

Die Schokolade wird von Zürich Tourismus vertrieben. Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Sprecher Ueli Heer: «Zugegebenermassen ist es wirklich etwas unglücklich, wenn auf einem unserer Produkte ‹A taste of Zürich, Switzerland› steht, die Herstellung aber in Österreich erfolgt ist.» Die Schokolade werde ausschliesslich gratis an Grossanlässen verteilt. Wie viele der Produkte bereits abgegeben wurden, bleibt offen.

Laut Heer kommt es in diversen Branchen immer häufiger vor, dass Produktionen ins Ausland verlagert werden. So auch die Produktion von Lindt & Sprüngli, welche die besagten Schoggitafeln herstellt. «Für uns bleibt Schokolade von Lindt & Sprüngli dennoch ein Zürcher Produkt, da das Rezept zur Herstellung der Schokolade ein Zürcher Rezept ist», sagt Heer weiter. Deshalb sei auch der Ausdruck «A taste of Zürich» weiterhin faktisch richtig. Trotzdem wolle man prüfen, ob die künftigen Bestellungen in Zürich produziert werden können.

Widersprüchliche Botschaft

Die Headline von Zürich Tourismus findet der Marketing-Experte Felix Murbach suboptimal: «Mir scheint es, dass hier am falschen Ort gespart wurde.» Ein Produkt, auf dem «A taste of Zürich» steht, sollte idealerweise auch hier hergestellt werden, betont Murbach. «Besonders in der Schweiz, die für ihre Schokolade bekannt ist.»

Für Marken sei es laut dem Experten grundsätzlich wichtig, eine widerspruchsfreie Botschaft zu präsentieren. «Das ist hier nicht zwingend der Fall. Konsumenten achten auf ein stimmiges Gesamtpaket. Deshalb ist Zürich Tourismus eine lokale Produktion zu empfehlen.»