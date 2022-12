Winterwetter : Am Freitag fällt im Flachland der erste Schnee

Es soll in der ganzen Schweiz weiss werden: Schneefall in Bern. (Archivbild)

Zwei Tiefdruckgebiete bestimmen in den nächsten Tagen das Wetter in der Schweiz. Diese bringen laut MeteoNews winterliche Verhältnisse. Am Freitag bringt der Niederschlag im Genferseeraum und im Mittelland Schnee bis in tiefe Lagen. entlang der östlichen Alpen und Nordbünden bleibt es trocken.