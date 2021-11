Eklipse der Superlative : Am Freitag gibts die längste Mondfinsternis seit 600 Jahren

Laut der Nasa findet am Freitagmorgen eine nahezu totale Mondfinsternis statt: 99,1 Prozent des Mondes werden im Erdschatten sein. Je nach Position dauert das Spektakel bis zu sechs Stunden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kündigt die Nasa die längste Mondfinsternis seit dem Jahr 1440 an. Dabei wird der Kernschatten der Erde bis zu 97 Prozent der Mondoberfläche verdunkeln und in ein rötliches Licht tauchen. Das ganze Spektakel soll drei Stunden und 28 Minuten dauern, ist aber leider in Europa nur unvollständig zu sehen: Die ganze Pracht der Eklipse ist nur in Nordamerika, Teilen Südamerikas und Asiens sowie dem Westen Australiens und den Südseegebieten zu sehen. Allerdings sollen auch in Europa Teile des Ereignisses zu sehen sein.