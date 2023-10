Am Freitag kommt der grosse Regen – Bund warnt vor Wassermassen

Die Temperaturen sind bereits merklich zurückgegangen und ab Donnerstag regnet es immer wieder. «Noch halten sich die Mengen und Intensitäten aber in Grenzen. In der Nacht auf Freitag wird der Regen allmählich kräftiger und am Freitag schüttet es dann regelrecht», wie MeteoNews in einem Blog-Beitrag schreibt.