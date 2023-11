Am Freitag soll Elon Musks Rakete Starship wieder fliegen

via REUTERS

Das grösste Raketensystem der Welt, entwickelt von Elon Musk’s Firma SpaceX, soll am Freitag an den Start gehen.

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX kündigt auf seiner Website an, die Rakete am kommenden Freitag wieder starten lassen zu wollen.

Wird es diesmal funktionieren? Alle Welt wartet gespannt auf den nächsten Start von Elon Musk’s Rakete Starship, die vermutlich bereits am kommenden Freitag, den 17.11., einen neuen Startversuch hinlegen wird. Das geht zumindest aus einer Ankündigung auf der Website des privaten Raumfahrtunternehmens hervor. Ob die Rakete dann wirklich starten kann, hängt aber letztlich auch noch davon ab, ob SpaceX die Genehmigung von der Umweltbehörde Fish and Wildlife Services bekommt. Diese wurde hinzugezogen, da die Umwelt beim ersten Start der SpaceX-Rakete Schaden nahm.

Die Genehmigung der Federal Aviation Administration liegt bereits vor, und in der gesamten Raumfahrt-Branche wartet man gespannt darauf, wie die Entwicklung von Starship voranschreitet. Denn das Ziel des ganzen Projekts soll es sein, irgendwann bemannte Missionen zum Mond und sogar zum Mars möglich zu machen – wenn es nach Elon Musk geht, soll damit irgendwann sogar die Besiedelung anderer Planeten möglich sein. Dabei ist Starship mit seinen 120 Metern Höhe und einem Durchmesser von neun Metern bereits die grösste Rakete der Welt.

Fliegt Starship diesmal länger?

Ob der zweite Startversuch der Rakete erfolgreich sein wird, steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen: Inzwischen wurden allerdings zahlreiche Änderungen am Flugkörper selbst und seiner Startrampe vorgenommen. Wie merkur.de schreibt, wurde zum Beispiel das «Staging» modifiziert – also die Art und Weise, wie sich die Raketenstufen voneinander lösen. Ausserdem wurde der Startplatz diesmal besser ausgestattet.