Leeres Luzern«Am Grendel wurde viel Schlüsselgeld bezahlt»

Am Grendel in der Luzerner Altstadt , wo sich vor Corona Massen von Touristen aus China tummelten, herrscht seit verga n genem Frühling gähnende Leere. Einige Uhren-Luxus-Geschäfte, die sich nahtlos aneinanderreihen , sind geschlossen: s o etwa Chopard, Longines, Piaget, Jaeger-Le-Coultre , Tag Heuer oder IWC. An den Eingangstüren werden mögliche Kunden auf die «vorübergehende Schliessung» aufmerksam gemacht. «Gerne bedienen wir Sie in unserem Bucherer - Hauptgeschäft am Schwanenplatz» ist weiter zu lesen.

Noch gar nicht eröffnet wurde das neu st e Geschäft von Bulgari, das die Räumlichkeiten von Next by Kofler am Grendel übernommen hatte. Ein Inhaber eines Geschäfts in der Altstadt, der anonym bleiben möchte, sagt: «Das Sortiment für die Schweizer wurde vernachlässigt. Die Geschäftsinhaber am Grendel haben sich immer nur gefragt, was würde ein Chinese kaufen, und das Sortiment wurde entsprechend ausgerichtet.»

Alle Betriebe für die Einheimischen wurden verdrängt

Dies sei aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen, nun sei mit dem Wegbleiben der Touristen auch die Stimmung entsprechend schlecht rund um den Grendel. «Einheimische waren bei den Geschäften, die vom Tourismus lebten, nicht so willkommen, weil sie für Verkaufsberatungen mehr Zeit in Anspruch genommen hatten.»

Kommt dazu: Am Grendel seien in letzter Zeit auch die letzten Betriebe verschwunden, die noch auf Einheimische ausgerichtet waren. So etwa das Mövenpick mit seinem Kiosk, das Café Emilio, die Rigi- Apotheke, Ochsner Shoes oder auch der Kleiderladen Relax.

Der Geschäftsinhaber bestätigt auch, was schon lange hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird: Nämlich, dass rund um den Grendel an die bis vor kurzem ansässigen Mieter sogenanntes Key Money bezahlt wurde, wenn sie ihre Geschäfte für andere Interessenten räumen: «Im einen Fall wurden für ein kleines zweistöckiges Lokal bis zu zwei Millionen Franken bezahlt.» Von solchen dicken Abfindungen hätten mindestens drei Mieter profitiert. Wie und wann es für die Tourismusbranche wieder lukrativ werde, sei zeitlich nicht absehbar.

Der Geschäftsmann bestätigt, dass es im klassischen Verkauf schwieriger geworden sei. Doch glücklicherweise sei die restliche Altstadt vom Schwund des Massentourismus weniger stark betroffen. «Kein Chinese kauft etwa Kleider in der Schweiz ein, weil inzwischen auch die Luxusmarken in China produzieren. Die Chinesen wollen aber Ware made in Switzerland kaufen», sagt der Mann weiter.

Zu der Strategie äussert sich Bucherer nicht in der Öffentlichkeit

Jörg Baumann, Chief Marketing Officer und Member of Group Management von Bucherer, wollte sich inhaltlich nicht auf Fragen von 20 Minuten äussern. Zur Strategie äussere sich Bucherer prinzipiell nicht in der Öffentlichkeit. «Als gut geführtes Unternehmen arbeiten wir selbstverständlich nach klaren Zielen und bereiten Optionen für verschiedene Szenarien vor», sagt Baumann aber weiter.