Basel : Mitten am Tag in einem öffentlichen Velokeller bedroht und ausgeraubt

Ein 31-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag dieser Woche einen 18-Jährigen in einem öffentlichen Velokeller mit einer Stichwaffe bedroht und beraubt.

«Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag einen 18-Jährigen im Aeschengraben mit einer Stichwaffe bedroht und ausgeraubt. Das Opfer wurde nicht verletzt und verständigte die Behörden», so teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Medienmitteilung mit.