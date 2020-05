My Lovestory

«Am Hochzeitstag sagte er mir, dass mein Brautkleid hässlich ist»

Jana* (23) fütterte ihren Ex durch, machte den Haushalt, beschenkte ihn. Doch schon zwei Monate nach der Hochzeit wollte Ivan* (21) die Scheidung.

«Am Tag der Hochzeit war er schlecht drauf, motzte mich an, mein Hochzeitskleid sei hässlich», so Jana. (Symbolbild)

Jana* (23) verliebte sich 2015 in den zwei Jahre jüngeren Ivan*.

«Ich k annt e Ivan schon länger durch meine Familie in Serbien, aber nur vom Sehen her. 2015 begannen wir einander zu schreiben. Er machte mir Komplimente und ich verliebte mich. In den Ferien sah ich ihn endlich. Für mich war alles rosarot. Die Warnungen meiner Freunde ignorierte ich.