Johnny-Depp-Prozess

Am letzten Tag wurde nochmals scharf geschossen

Im Verleumdungsprozess von Hollywoodstar Johnny Depp in London haben die Anwälte ihre Abschlussplädoyers vorgebracht.

Johnny Depp gelangt auch am letzten Prozesstag durch den Haupteingang ins Gericht.

In ihren Abschlussplädoyers bezeichneten die Anwälte der Boulevardzeitung «The Sun» Hollywoodstar Johnny Depp am Montag als «hoffnungslos Süchtiger». Ausserdem sei er «nicht in der Lage, seine Wut zu kontrollieren». Depp und dessen Anwälten warf Verteidigerin Sasha Wass vor, «altmodische Methoden zur Diskreditierung von Frauen» zu verwenden, indem sie Heard als «Goldgräberin und Ehebrecherin» dargestellt hätten.