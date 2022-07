So verbringen die Schweizer Promis die  Hitzetage

1 / 7 Diese Woche wird die Schweiz von einer Hitzewelle überrollt. Am Dienstag sollen die Temperaturen bis auf 36 Grad steigen. Wir haben bei Schweizer Promis nachgefragt, wie sie mit der Hitze umgehen. Privat Aleksandra Popovic vermisst in der Schweiz das Meer, denn die 20-Jährige verbringt die heissen Tage am liebsten im und am Wasser. Privat Kein grosser Fan von Hitze ist Marius Bear. Der Musiker verkriecht sich daher im Luftschutzkeller, natürlich zum Arbeiten. Er probt für seine Auftritte an kommenden Festivals. Instagram/marius.bear

Marius Bear

«Ich verbringe meine Tage momentan im kühlen Luftschutzkeller, da wir da gerade für die Festivals proben», verrät Marius Bear gegenüber 20 Minuten. Ein guter Rückzugsort bei der Hitze für den 29-Jährigen, kommt er schnell ins Schwitzen: «Am schlimmsten ist es, wenn man auf der Bühne steht, intensiv singen muss und die Sonne horizontal vom Himmel brätscht.»

Sein Abkühlungstipp: Um bei den heissen Temperaturen einen kühlen Kopf zu behalten, schwört Marius auf «eine kalte Dusche vor der Show oder ein Bad im Bach». Geht es sich zeitlich nicht aus, dann rät er Folgendes: «Ich lass mir kaltes Wasser über die Ellbogen und Handgelenke laufen. Das hilft immer!»

Tamy Glauser

Eine Hitze-Liebhaberin ist hingegen Tamy Glauser . «Ich liebe die Hitze. Je heisser, desto besser», gesteht das Model – und ergänzt: «Am liebsten habe ich es, wenn es auch noch feucht ist. Tropisch ist genau mein Ding.» Den Dienstag mit seinen 36 Grad verbringt die 37-Jährige an der Aare. «Wir haben dort einen geheimen Spot entdeckt und werden grillieren und den ganzen Tag bädele.»

Ihr Abkühlungstipp: «Wasser, Wasser, Wasser!», so Tamy. «Sei es surfen, bädele, sich im Fluss ziehen lassen oder schwimmen», meint sie. Wenn es in der Nacht zu heiss wird, greift sie auf einen simplen, aber hilfreichen Trick zurück: «Ich mache ein Tuch komplett nass und lege es über mich drüber. Kühlt wunderbar ab.»

Zian

Zwar hat Musiker Zian kein grosses Problem mit Hitze, dennoch ist der 28-Jährige froh, dass am Dienstag nicht allzu viel auf seiner Agenda steht. «Am liebsten verbringe ich die heissen Tage vor der Klimaanlage. Ich bin ein Fan, auch im Auto», verrät er.

Sein Abkühlungstipp: «Am besten einfach einen Beutel mit Eis in den Nacken legen, das hilft extrem!» Zudem empfiehlt er, ab und zu einen Tee zu trinken: «Manchmal ist es gut, etwas Warmes zu sich zu nehmen, dann muss der Körper keine Energie verschwenden.»

Steven Epprecht

Ebenfalls im kühlen Nass ist Influencer Steven Epprecht an Hitzetagen zu finden. Der 33-Jährige setzt dabei auf die Badi in seiner Nähe oder eine kalte Dusche. Obwohl er sich selbst als einen Sommer-Liebhaber bezeichnet, kämpft auch er manchmal mit den hohen Temperaturen: «Ich liebe die Sommer in Zürich. Aber ich muss durchaus gestehen, dass ich sehr schnell schwitze.»

Sein Abkühlungstipp: Der Unternehmer empfiehlt, bei hohen Temperaturen auf «leichte Kleidung aus kühlen Stoffen» zurückzugreifen, um gar nicht erst ins Schwitzen zu kommen.

Aleksandra Popovic

Die Jahreszeit Sommer mit den hohen Temperaturen liebt Aleksandra Popovic. Für sie gibt es jedoch einen Haken: «Ich mag die Hitze in der Schweiz nicht, weil es hier kein Meer gibt.» Die nötige Abkühlung findet die 20-Jährige dennoch im Wasser: «Ich gehe im See baden, weil dieser kühler ist als der Pool im Badi», so die ehemalige «Switzerland’s Next Topmodel»-Teilnehmerin.

Ihr Abkühlungstipp: «Eine kalte Dusche vor dem Schlafengehen.»

Naomi Lareine

Abkühlung im Meer findet aktuell Naomi Lareine. Die 28-Jährige ist am Dienstag nämlich in den Ferien in Rimini. Die hohen Temperaturen stören sie dabei nicht, «wahrscheinlich ist es genetisch», sagt die Musikerin mit maurizischen und afrikanischen Wurzeln.

Ihr Abkühlungstipp: «Am besten sollte man um die Mittagszeit drin bleiben. Ansonsten viel Wasser trinken und in den See springen.»

