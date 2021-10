Die FIS bestätigt - Am Matterhorn beginnt zukünftig die Speed-Saison der Ski-Asse

Die Schweizer Speed-Fahrerinnen um Lara Gut-Behrami werden in Zukunft in Zermatt in die Saison starten.

Die Rennen am Matterhorn sollen künftig nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden im Oktober/November stattfinden. Sie geben den Speed-Athletinnen und -Athleten die Möglichkeit, einen Monat früher in die Saison zu starten, und werden die ersten grenzüberschreitenden in der Geschichte des alpinen Ski-Weltcups sein – mit Start und Ziel in unterschiedlichen Ländern. Die Rennstrecke wurde von Didier Défago, dem Schweizer Abfahrts-Olympiasieger von 2010, entworfen und beginnt auf dem Gobba di Rollin oberhalb des kleinen Matterhorns in der Schweiz und endet in Laghi Cime Bianchi in Italien. Vorgesehen sind für beide Geschlechter sowohl Abfahrts- als auch Super-G-Rennen.