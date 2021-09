Die neuen «Sing meinen Song»-Stars - «Hier treffen komplett verschiedene Welten aufeinander»

Die Schweizer Ausgabe von «Sing meinen Song» geht im Frühjahr 2022 in die dritte Runde. Erneut lädt Soulsänger Seven sechs Künstlerinnen und Künstler aus der hiesigen Musikszene auf die Ferieninsel Gran Canaria ein, um dort über die emotionalen Hintergründe ihrer Songs auszupacken und die jeweiligen Songs der Kolleginnen und Kollegen neu zu interpretieren.

«Ich bin megastolz, dass es mir dieses Jahr wieder gelungen ist, eine komplett neue Truppe zusammenzustellen», schwärmt Seven im Pressestatement. «Wir hatten noch nie einen Act aus dem volkstümlichen Bereich oder jemanden, der komplett französischsprachige Musik macht», so der Musiker in Bezug auf Melanie und Stress. Zudem seien in den bisherigen Staffeln nur Solo-Künstlerinnen und -Künstler dabei gewesen. Dies ändere sich nun mit Noah, Dabu und Melanie.