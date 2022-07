Basel: Am Mittag ist fertig – «Unsere Leute können nicht in den Schatten»

«Die Stadt kühlt irgendwann einfach nicht mehr ab», sagt Stefan Pozner, Gebietsverantwortlicher Basel West bei der Stadtreinigung. Für die Mitarbeitenden der Müllabfuhr kann die Hitzewelle rasch zum Gesundheitsrisiko werden. Deshalb werden die Abfuhrzeiten per sofort angepasst. Ab Montag startet die Müllabfuhr mit ihrer Tour zwei Stunden früher, um fünf Uhr morgens. «Die Massnahme dient dem Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden, dazu sind wir als Arbeitgeber verpflichtet», so Pozner.

Für die Stadtbewohnerinnen und -bewohner heisst das, dass sie ihre «Bebbi-Sägg» am besten schon am Vorabend rausstellen. Die Massnahme betrifft nicht nur den Hauskehricht, sondern auch die Grüngutabfuhr. Eingesammelt wird in den kühlen frühen Morgenstunden vorwiegend mit den geräuscharmen Elektro-Kehrichtfahrzeugen.

«Unsere Leute können nicht in den Schatten»

Eine Laderin oder ein Lader des Tiefbauamts trage jeden Arbeitstag insgesamt rund zehn Tonnen Abfall zum Kehrichtfahrzeug, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung vom Freitag. «Unsere Leute können nicht in den Schatten», fügt Pozner hinzu. Die Hitzeregelung, die per Montag in Kraft tritt, habe man bereits vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Und er ist überzeugt: «Solche Regelungen werden mehr und mehr kommen.»