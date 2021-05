Kalter Frühling ist passé - Am Mittwoch bringt die heisse Waltraud bis zu 27 Grad

1 / 4 Nach einem verregnetem Mai beglückt uns nun endlich wieder die Sonne. Im Bild siehst du das Strandbad in Lungern OW. Obwalden Tourismus Ab Mittwoch soll es in der Schweiz verbreitet 25 bis 27 Grad geben, sagt MeteoNews. Das Luzerner Strandbad Lido (Bild) ist bereits geöffnet. 20min/Clarissa Rohrbach Auch das Strandbad in Thun BE (Bild) hofft auf viele Besucher. World High Diving Federation

Darum gehts Nach tagelangem Regen ist es nun endlich wieder schön.

Hoch «Waltraud» bringt wärmere Temperaturen und viel Sonnenschein.

In Visp VS war es bereits wieder fast 26 Grad warm.

Es ist schön! Nach einem verregnetem Mai beglückt uns nun endlich wieder die Sonne. Verantwortlich dafür ist das Hoch Waltraud mit Zentrum über der Nordsee. Es hat die Höhenkaltluft südostwärts gedrängt, die Luftmasse erwärmt und abgetrocknet. Am Sonntagnachmittag zeigte das Thermometer laut «Meteoschweiz» 19 bis knapp 22 Grad an, im Süden und im Zentralwallis 22 bis 25 Grad, in Visp sogar fast 26 Grad.

Warme Sonne, kaltes Wasser

Laut MeteoNews steigen die Temperaturen im Laufe der Woche weiter an. «Ab Mittwoch gibt es verbreitet 25 bis 27 Grad», schreibt MeteoNews auf Twitter. Wer baden gehen will, muss sich aber auf tiefe Wassertemperaturen gefasst machen. Die Rhone in Sitten ist zum Beispiel gerade rund elf Grad kalt, der Zürichsee und der Vierwaldstättersee etwa 13 Grad und der Greifensee 14 Grad. Zum Vergleich: Im Terrassenschwimmbad in Baden ist das Wasser gerade etwa 22 Grad warm, im Freibad Seebach bei Zürich sogar rund 24 Grad.

«Es geht nicht mehr lange und die Sonne erreicht bereits wieder ihren Höchststand im Jahr», schreibt SRF Meteo. Sie erwärme die Erdoberfläche in unseren Breitengraden gerade stark. Das sehe man in der Meteorologie auch an den Winddaten. Da warme Luft leichter ist als kalte, steige sie an den Sonnenhängen auf und es entstehe eine Hangzirkulation. Tagsüber blase der Wind teils mit Böen bis 50 km/h kräftig talaufwärts.

Kältester Frühling seit über 30 Jahren

Im Mai gab es noch viel Wind, Regen und Schnee. Die Temperatur lag im Mittel rund 2,5 °C unter der Norm 1981−2010. Laut «Meteoschweiz» war es im Mai in den letzten 30 Jahren nur 2019 und 2013 ähnlich kühl. Es sei der dritt- oder zweitnasseste Mai seit Messbeginn, sagt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie. Die seit April anhaltenden kühlen Verhältnisse hätten zum kältesten Frühling seit über 30 Jahren geführt.

Der Alpenraum habe im Mai häufig im Einflussbereich des Jetstreams gelegen, was üblicherweise eher in den Wintermonaten der Fall sei, schreibt Meteoschweiz. Die höchste Windgeschwindigkeit im Mai lag bei 253 km/h. Dieser Wert liege in der langjährigen Reihe seit 1954 an dritter Stelle, schreibt der Wetterdienst. «Der Mai 2021 wird mit einer mittleren Geschwindigkeit von etwa 127 km/h als neuer Rekordmonat in die Annalen eingehen.» Der bisherige Spitzenreiter sei der Mai 1962 mit rund 115 km/h gewesen, so Meteoschweiz.

