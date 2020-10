Warme Luft strömt in die Schweiz.

Vom goldenen und milden Oktoberwetter fehlt bislang jede Spur. Das wird sich aber in der kommenden Woche ändern. Während das Flachland am Montag und Dienstag noch von Nebel heimgesucht wird, bringen der Mittwoch und der Donnerstag warme Temperaturen und meist Sonnenschein. Das Problem: Nicht überall kann die Sonne durch die dicken Wolken dringen.

Wie Meteonews schreibt, werden in den Föhntälern Höchsttemperaturen um 23 Grad erreicht. Aber auch ohne Föhn besteht Potenzial für sehr angenehme Werte. Mit etwas Südwestwind sind nämlich auch im Mittelland und in der Nordwestschweiz 18 bis 20 Grad möglich, ohne diesen Wind wird es allerdings nicht ganz so mild.