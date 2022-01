Leipzig (D) : Am Mittwoch verschwand Marieke (13) spurlos

In Zwenkau bei Leipzig wird eine 13-jährige Schülerin vermisst. In der Schule sei Marieke nie angekommen und auch telefonisch erreichen die Eltern ihre Tochter nicht.

Wer hat Marieke Remiger gesehen? Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die 13-Jährige machte sich, laut ihren Eltern, am Mittwochmorgen auf den Weg zum Regenbogen-Gymnasium. Sie sei auf ihrem Velo unterwegs gewesen. In der Schule kam Marieke aber nie an und auch telefonisch erreichen ihre Eltern sie nicht.