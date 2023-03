Neutralität: Schweizer Waffen für die Ukraine?

Staaten wie Deutschland oder Spanien würden Präsident Selenski gerne Waffen und Munition liefern, die sie in der Schweiz gekauft haben. Doch bisher verweigerte das der Bundesrat mit Verweis auf die Neutralität.

Die Schweiz darf wegen ihrer Neutralität keine Waffen direkt in die Ukraine liefern.

Zwei Vorschläge werden in dieser Woche von National- und Ständerat behandelt. Weitere sind noch in den Kommissionen.

Ausgangslage

Die Schweiz darf wegen ihrer Neutralität keine Waffen direkt in die Ukraine liefern. Das soll auch so bleiben, darin ist sich das Parlament einig. Doch damit ist die politische Harmonie zu Ende.

Nein zu jeglichen Lieferungen sagen die SVP und die Grünen. Bleiben die beiden Pol-Parteien bei ihrer Opposition, kommt es wohl auf jede einzelne Stimme an, ob einer der Vorstösse durchkommen wird.

Montag – Motion Burkart

Die Länder sind im Gesetz definiert, es handelt sich unter anderem um Deutschland, Spanien, Polen, Ungarn und die USA. Diese müssten nicht einmal mehr anfragen, wenn sie Waffen exportieren wollen. Für die Schweizer Rüstungsindustrie wäre das von Vorteil. Allerdings zeigt sich der Bundesrat in seiner Antwort skeptisch. Denn sobald die Schweizer Waffen ausser Dienst gestellt werden, könne es sein, dass sie «in unerwünschte Hände» fallen.

Chancen der Vorlage: Gering. Da die Motion nach dem Ständerat auch in den Nationalrat muss, ist sie spätestens dort akut absturzgefährdet.

Mittwoch – Motion Sicherheitskommission Nationalrat

Ähnlich wie jene von Burkart will diese Motion die Weitergabe von Schweizer Kriegsmaterial erlauben. Sie bringt aber die UNO ins Spiel. Heute kann der Bundesrat eine Weitergabe schon erlauben, wenn der UN-Sicherheitsrat einen Konflikt als völkerrechtswidrigen Akt klassifiziert.

Allerdings ist der Sicherheitsrat oft durch die Vetomächte blockiert. Die Idee der Sicherheitspolitiker: Verurteilen zwei Drittel der Mitglieder der UN-Vollversammlung einen Konflikt, ist dieser Entscheid quasi gleichwertig, wie wenn der Sicherheitsrat entschieden hat. Das wäre also ein Ausweg aus dem Blockade-Dilemma. Der Bund gibt in seiner Antwort auf die Motion zu bedenken, dass die UNO-Vollversammlung nicht die notwendige Legitimität habe, um diesen Entscheid mit der Schweizer Neutralität in Einklang zu bringen.