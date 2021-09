10 Grad runter – Am Montag fährt uns der Herbst ganz kalt ein

1 / 5 Der Säntis am… saentis.roundshot.com …Donnerstagmorgen. saentis.roundshot.com Die Temperatur lag unter dem Gefrierpunkt. saentis.roundshot.com

Darum gehts Am Wochenende wirds nochmals sommerlich.

Dann gibt es einen Temperatur-Dämpfer.

Von Chur bis Basel gibt es noch knapp 14 Grad.

Angezuckert präsentierte sich der Säntis am Donnerstagmorgen, wie Bilder der Webcam auf 2502 Metern Höhe zeigten. Die Temperatur betrug um 7.18 Uhr laut säntisbahn.ch -0,5 Grad. Es war grau, kalt und zugeschneit auf dem höchsten Berg im Alpstein.

Nach Wolkenresten am Morgen dominiert am Nachmittag praktisch im ganzen Land die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich so im Bereich von 15 bis 22 Grad. Das ruhige und unspektakuläre Wetter hält auch am Freitag noch an, ändert sich dann aber aufs Wochenende hin und zu Beginn der neuen Woche, wie Meteonews schreibt. Bereits in der Nacht zum Samstag lässt der Hochdruckeinfluss nach. «Eine Kombination aus stürmischem Föhn, grossen Regenmengen und sinkender Schneefallgrenze bahnt sich an.» Trotzdem gibt es am Samstagnachmittag Temperaturen um oder knapp über 20 Grad.

Flocken bis auf 1000 Meter möglich

Am Sonntag erreicht der Föhn in den Alpen seinen Höhepunkt und es sind Böen von bis zu 100 km/h möglich. Die Temperaturen schiessen nochmals auf maximal 26 bis 28 Grad in die Höhe – es wird noch einmal richtig sommerlich. Doch am Nachmittag «nimmt die Bewölkung von Westen und Süden her zu, spätestens am Abend beginnt sich vom Jura her das Regenband einer Kaltfront auszubreiten», wie Experte Klaus Marquardt schreibt.

Zum Wochenstart erwartet uns dann ein Montag, der sich stark bewölkt und nass präsentiert. «Die Schneefallgrenze sinkt zum Teil unter 1500 Meter, bei anhaltend hohen Intensitäten sind in manchen Tälern auch Flocken bis gegen 1000 Meter möglich. Bei den Temperaturen gibt es einen entsprechend derben Dämpfer, im Vergleich zum Sonntag kühlt es markant ab.» Von Chur bis Basel gibt es rund elf bis 14 Grad, am wärmsten ist es mit 16 respektive 17 Grad noch in Sitten und Lugano.