Am Montag gibts die Corona-App erst im Testmodus

Unter 100 Ansteckungen

Die Behörden nannten die Schwelle von rund 100 Ansteckungen, um Contact-Tracing wieder aufzunehmen. In den letzten Tagen bewegte sich die Zahl der Fälle unter dieser Schwelle. Am Donnerstag steckten sich in der Schweiz und in Liechtenstein innerhalb eines Tages 66 Personen neu mit dem Coronavirus an. Am Mittwoch hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 51 zusätzliche Fälle gemeldet, am Dienstag waren es nur 28 gewesen, am Montag 76. Am Samstag registrierte der Bund noch 112 zusätzliche Ansteckungen.