Nach einem Zwischenhoch

Am Montag gibts Schnee bis in tiefe Lagen

Zunächst sommerlich, dann Temperatursturz und Schnee bis in tiefe Lagen. Das Wetter schlägt im Mai Kapriolen.

Erst einmal setzt sich aber am Mittwoch dank Hoch Paul nach letzten Schauern immer mehr die Sonne durch. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad. Am Donnerstag und Freitag herrscht frühlingshaftes Wetter. Abgesehen von einigen wenigen Schleierwolken klettert das Quecksilber auf warme 22 bis 24 Grad. Lokal sind sogar sommerliche 25 Grad möglich.

Am Montag erreicht eine Kaltfront die Alpen

Am Montag gelangt eine Kaltfront zu den Alpen, und das schlechte Wetter kehrt zurück. Es regnet teilweise kräftig, die Temperaturen sinken in den Keller, und sogar die Schneefallgrenze sackt ab. Schneeflocken bis in die tiefen Lagen sind möglich, und in der Nacht auf Dienstag ist sogar Frost nicht auszuschliessen. Allerdings ist es für genauere Prognosen punkto Temperatur und Niederschlag noch zu früh.