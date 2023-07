Wetter: Heissester Tag der Welt am 4. Juli gemessen

Schon seit einigen Tagen gibt es in China eine Hitzwelle. Teilweise wurden Temperaturen über 35 Grad gemessen.

Am Montag wurde der amerikanische Nationaltag gefeiert. In Washington kühlten sich die Menschen im Brunnen ab.

Am 4. Juli wurde weltweit die höchste durchschnittliche Temperatur gemessen.

Vorläufigen Daten von US-Wissenschaftlern zufolge war der 4. Juli der bisher heisseste erfasste Tag weltweit. Die durchschnittliche globale Temperatur lag der Plattform «Climate Reanalyzer» der University of Maine zufolge am Dienstag bei 17,18 Grad. Tags zuvor war ein Wert von 17,01 angegeben worden – auch das war schon ein Höchstwert. Der bisherige Tagesrekord der bis 1979 zurückreichenden «Climate Reanalyzer»-Daten lag bei 16,92 am 13. und 14. August 2016, im Juli 2022 wurde dieser Wert erneut erreicht.