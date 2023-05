Basel: Am Nachmittag war die Schule plötzlich vorbei 

In der Sekundarschule Sandgruben kam es am Freitagnachmittag zu einer Brandstiftung.

Am Freitagnachmittag kam es zu einer Brandstiftung im Schulhaus der Sekundarschule Sandgruben an der Schwarzwaldallee, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Medienmitteilung am Samstag mit.