Kandersteg: Am Oeschinensee droht Mega-Felssturz – 500’000 Kubikmeter sind in Bewegung

Der Felssturz vom 23. August 2022. Rund 10’000 Kubikmeter Fels stürzten in die Tiefe.

Einen Tag nach dem Felssturz am Oeschinensee, bei dem rund 10’000 Kubikmeter Fels ins Tal donnerten, warnt die Gemeinde Kandersteg auf ihrer Webseite. Die Schuttrutschung am Spitze Stei habe sich seit Dienstag stark beschleunigt. 500’000 Kubikmeter Fels seien mit der Geschwindigkeit von 20 cm/Tag in Bewegung. «Solch hohe Bewegungen wurden dort bisher nicht gemessen», heisst es weiter.