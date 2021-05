Tödlicher Unfall - «Am Ortsausgang von Rabius beschleunigen sie jeweils hoch»

In Rabius im Kanton Graubünden passierte am Samstag ein tödlicher Verkehrsunfall.

In Rabius GR passierte am Samstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Autos prallten frontal ineinander. In einem Auto sass ein Paar mit einem sechs Monate alten Baby, im anderen ein 52-jähriger Lenker und eine gleichaltrige Beifahrerin. Die beiden 52-Jährigen erlitten schwere Verletzungen, der Mann erlag noch am Abend im Spital seinen Verletzungen. Das jüngere Paar sowie das Baby mussten mit leichten Verletzungen ins Spital.