Röschtigraben - Am «Red Bull uneverse» kämpft die Deutschschweiz gegen die Romandie

Es fühlt sich ein wenig an, wie ein eidgenössischer Gaming-Marathon: Das «Red Bull uneverse» ist der ultimative Kampf direkt im Röstigraben. Denn ausgewählte E-Sportler aus der Romandie und der Deutschschweiz kämpfen schon zum dritten Mal gegeneinander. Das Konzept: In Sechserteams kämpfen die Gamer gegeneinander, dabei sind die Teams wild gemixt. So Spielt ein «Rocket-League»-Pro-Gamer sein Spiel, muss aber im 5on5 auch eine Runde «Counter-Strike» spielen. Darum müssen die Athleten und Athletinnen alle Spiele trainieren und nicht nur das, in dem sie eh schon gut sind. Dieses Jahr werden am «Red Bull uneverse presented by Logitech G» folgende Spiele gespielt: «League of Legends», «Counter Strike: Global Offensive», «Super Smash Bros. Ultimate», «FIFA 2020», «Rocket League», «Minecraft», «Gang Beasts». Es ist für alle etwas dabei und ich kann jetzt schon versprechen: Die Romandie wird es der Deutschschweizer Auswahl nicht leicht machen.

Spannungen in der E-Sport-Szene seit einer Ewigkeit

Zurück in die Gegenwart: Heute ist die E-Sport-Szene in beiden Regionen sehr aktiv und es hat in praktisch allen Games gute E-Sportler und E-Sportlerinnen. So wird der Kampf um den Pokal am «Red Bull uneverse» definitiv eng. Die zwei Allstars schenken sich in der «Red Bull Gaming World» im Verkehrshaus in Luzern am 29. Mai nichts. Durch die Veranstaltung fürt «League of Legends»-Ikone Eefje «sjokz» Depoortere, die schon die «LoL»-Weltmeisterschaften moderiert hat und dabei ist sie nicht alleine.



Die zwei Teams werden ebenfalls von Rapper Mimiks, der in Luzern lebt, und Rapper Mairo unterstützt oder geschwächt, je nachdem wie die Stargäste performen in der virtuellen Welt. Und wir bleiben bei den Stars: Comedian Kaya Yanar ist auch vor Ort. Er selber ist auch auf der Streamingplattform «Twitch» aktiv und begeisteter Gamer. Merkt euch also den 29. Mai – dann übertragen wir den Röstigraben-Fight, live ab 13:00 geht es los.