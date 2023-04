Gross-Anlass: Am Samstag ist Cham und nicht Chur die Bündner Hauptstadt

Er träume seit einigen Jahren von einem Event in der Zentralschweiz, der die romanische Kultur in die Deutschschweiz bringe.

Drei Bündner Chöre singen am Samstag in Cham romanische Lieder und wollen so die Sprache weiter ins Unterland bringen.

Corsin Derungs, ein Bündner, der seit über 50 Jahren im Kanton Zug wohnt, hat mit dem neuen Verein «Cultura Rumantscha en la Bassa» ein klares Ziel vor Augen: Er will die romanische Kultur neu beleben und mit Konzerten und weiteren kulturellen Anlässen fördern. Vor allem in der Zentralschweiz, wo der 71-Jährige im Chor Rumantsch Zug 40 Jahre gesungen und diesen während 14 Jahren geleitet hat.

«Ich träume seit einigen Jahren von so einem grossen Event, an dem die romanische Kultur in der Deutschschweiz Platz findet», erzählt Derungs 20 Minuten. Diese Kultur soll nicht nur für die Bündner Bevölkerung, sondern auch von den vielen Anhängern der romanischen Sprache im Unterland genossen werden können.

Konzerte sollen die romanische Kultur wiederbeleben

Romanen in der Zentralschweiz

Eine in der Zentralschweiz lebende Bündnerin erzählt 20 Minuten gegenüber: «Ich freue mich immer riesig, wenn ich jemand im Restaurant oder im Bus höre, der Romanisch spricht.» Ihre zweite Muttersprache ist Puter, das Idiom aus dem Oberengadin. «Wildfremde Leute sprechen im Zug plötzlich miteinander, nur, weil sie herausgefunden haben, dass beide Romanisch können. Die Kultur verbindet so sehr.»

«Solche Anlässe sind wichtig»

Das Konzert findet am Samstag, 22. April, in der Pfarrkirche St. Jakob in Cham um 19.30 Uhr statt. Tickets gibt es an der Abendkasse oder über Ticketcorner für 40 Franken.