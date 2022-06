Rooftop Day : Am Samstag wird auf den Dächern getanzt

In Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich findet die Party über den Dächern statt.

Überall in Zürich kann man verschiedene Dachterrassen besuchen.

Bis zu 5000 Gäste nehmen jeweils am Rooftop Day teil.

Zum neunten Mal lädt Ron Orp, als grösstes urbanes Netzwerk, zum Rooftop Day ein. In Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich konnten sich seit April Personen mit Dachterrasse, Garten oder einem Hinterhof anmelden und ihre Location für diesen Tag zur Verfügung stellen. «Beim Rooftop Day möchten wir Menschen an Orten zusammenbringen, die sonst nicht so einfach zugänglich sind», sagt Eventverantwortlicher Raphael Weidmann.