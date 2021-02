Erste Frühlingsvorboten bringen milde Temperaturen in die Schweiz.

Minus-Temperaturen und Schneechaos machen diese Woche Pause. Es erwarten uns milde Temperaturen, denn es zieht eine Warmfront über die Schweiz. Mit den warmen Temperaturen für diese Jahreszeit steigt auch die Schneefallgrenze markant an. Lokal klettert sie teilweise auf über 2000 Meter.

Am Dienstag ist es mehrheitlich bewölkt und zeitweise fällt Regen. Vor allem im Laufe des Nachmittags kann es lokal zu Schauern kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10 und 13 Grad.

Am Mittwoch ziehen weitere Fronten über die Alpen und es wird sehr windig und wechselhaft. Es ist erneut mit Regenschauern zu rechnen. Und es wird sogar noch ein wenig wärmer, so könnte das Thermometer auf 15 Grad klettern.

Warmfront hält nur kurz

Gegen Ende der Woche wird es etwas freundlicher und besonders am Donnerstag dürfte es sonnige Abschnitte geben. Gegen Abend steig das Regenrisiko aber wieder an.

Ab Freitag erreicht uns dann aber ein Kaltlufttrog und spätestens am Sonntag ist es mit den angenehm milden Temperaturen vorbei. Während am Samstag mancherorts noch 15 Grad erwartet werden, ist am Sonntag wieder mit Temperaturen im einstelligen Bereich zu rechnen. Einzig im Tessin werden noch 11 Grad erwartet.