Büsserach SO: Am Samstag wurde gefeiert, am Sonntag waren die Licht- und Musikanlage weg

Aus einem Festzelt in Büsserach SO wurden in der Nacht auf Sonntag Teile einer Licht- und Musikanlage gestohlen.

In Büsserach SO wurden Teile einer Licht- und Musikanlage aus einem Festzelt gestohlen und teilweise auf einem Kiesplatz liegen gelassen. Dies teilte die Solothurner Polizei am Montag mit. Am Samstagabend in der Gemeinde im Schwarzbubenland die «Schwarzbuebenight» gefeiert. Am Sonntagmittag sei dann die Meldung eingegangen, dass Teile der technischen Ausrüstung fehlen.