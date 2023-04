Angestellte erzählen: «Am schlimmsten ist ein Meeting, wenn man ein Projekt zu Ende bringen muss»

20 Minuten hat Passantinnen und Passanten in Zürich gefragt, was sie von Meetings halten.

Sie werden als «sinnlos» und «unnötig» bezeichnet: Meetings in Firmen. Mittlerweile gibt es in Unternehmen so viele Sitzungen, dass sich immer mehr Angestellte beklagen. «Wegen der Meeting-Flut bleibt die Arbeit liegen und ich muss Überstunden machen. Ich fühle mich gestresst und bin frustriert», sagt A.* (32) aus Zürich.

«Für jeden Scheiss wird ein Meeting organisiert. Ich muss an Sitzungen teilnehmen, auch wenn ich gar nichts mit dem Thema zu tun habe», sagt Marketing-Mitarbeiter S.L.* (27). Darunter leide insbesondere die Qualität seiner Arbeit: «Aufgrund der Flut an Meetings kann ich sie nicht immer mit der gleichen Sorgfalt ausführen.»

«Der Stress kann die Betroffenen krank machen»

Die Problematik ist Experten bekannt. «Viele Angestellte haben das Gefühl, dass gewisse Meetings sie nur von der Arbeit abhalten», sagt Hansjörg Schmid, Sprecher beim Verband Angestellte Schweiz. Sie seien dann gestresst, dass sie in ein Meeting müssen und mit der Arbeit nicht vorankommen: «Dadurch leisten sie am Meeting kaum einen konstruktiven Beitrag.»

Vor allem virtuelle Meetings haben zugenommen

Laut Gabriel Fischer, Leiter Bildungspolitik bei Travailsuisse, hat die Pandemie das Problem verschärft: «Insbesondere die virtuellen Meetings haben während Corona stark zugenommen. Viele Unternehmen haben diese beibehalten.» Mittlerweile werden Meetings für Kleinigkeiten einberufen und Personen hinzugeholt, die eigentlich nur am Rande mit dem Thema etwas zu tun hätten: «Durch die virtuellen Meetings ist man nicht nur schneller erreichbar, auch die Hemmschwelle sinkt, da für die Sitzung niemand extra ins Büro zitiert werden muss», so Fischer.

Durch die steigende Anzahl an Meetings fühlten sich immer mehr Mitarbeitende gestresst. Einerseits sei der Druck, daran teilnehmen zu müssen, enorm. Hinzu kommen die Unterbrechungen im Arbeitsfluss, die die Angestellten an ihrer Produktivität hindern. «Alleine zwei bis drei Meetings pro Woche nehmen schnell fünf Stunden ein, die dann als reine Arbeitszeit fehlen», so Fischer. Die Meeting-Flut führe dazu, dass die tägliche Arbeit liegen bleibe: «Um diese trotzdem bewältigen zu können, wird sie dann entweder hingemurkst, was der Qualität schadet, oder es müssen Überstunden geleistet werden.»