Verfolgungsjagd bei Bern: Am Schluss waren vier Polizeipatrouillen hinter ihr her

In einem Waldstück in Wohlen bei Bern wurde sie schliesslich angehalten.

Am Sonntagabend kam es in Worblaufen BE zu einer Verfolgungsjagd. Wie die Kantonspolizei Bern schreibt, hatte eine Lenkerin während einer Kontrolle unvermittelt das Auto gestartet, beschleunigt und war in Richtung Zollikofen davongefahren. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf, wobei sie die Frau kurzzeitig aus den Augen verloren.