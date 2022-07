Teilzeitarbeitende: «Am Schluss will ich gelebt haben»

Gregory Wenger (32), «Dank effizienteren Prozessen weniger arbeiten» «Ich habe einen Master in Informatik der Uni Zürich und arbeite 90 Prozent als Softwareingenieur. Ich bin der Meinung, dass die allgemeine Arbeitszeit reduziert werden sollte. Die Prozesse werden ständig effizienter und die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Das logische Resultat wäre eigentlich, dass jeder weniger arbeiten müsste. Leider profitieren aber nur wenige von diesem Leistungsgewinn und die grosse Mehrheit verliert real Geld durch steigende Inflation und steigende Wohnkosten. Ausserdem: Wer viel arbeitet, hat mehr gesundheitliche Probleme, welche am Schluss mehr kosten, als der niedrigere Lohn.»

Abdi Salim (31), «Am Schluss will ich gelebt haben»

«Ich kann mir nicht mehr vorstellen, Vollzeit zu arbeiten. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeit und Schlaf. Bei einem Vollzeitpensum findet man kaum Zeit für sich selbst, Freunde und Familie. Bei einem hohen Stundenlohn reicht es mir völlig aus, 80 Prozent zu arbeiten. Ich überlege mir, gar auf 50 Prozent zu reduzieren. Geld ist eben nicht alles, Karriere ist kein Muss. Am Schluss will ich gelebt haben und nicht nur existiert. Wann soll ich denn mit einem Vollzeitpensum überhaupt das Leben geniessen können? In den jungen Jahren sollte man doch die Welt erkunden und tun, was einem Freude bereitet. Natürlich nicht nur – die Arbeit gehört dazu. Jedoch sicher nicht überwiegend. Und es erstaunt mich nicht, wenn die Generation Z das auch so sieht, irgendwann musste das kommen.»