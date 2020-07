Ex nach Hännis Liebes-Outing

«Am Schluss wird man die richtigen Menschen an seiner Seite haben»

ESC-Star Luca Hänni und Profi-Tänzerin Christina Luft gaben bekannt, dass sie seit Mai ein Paar sind. Nun meldet sich Michèle Affolter auf Instagram zu Wort. Von ihr hatte er sich nur einen Monat zuvor getrennt.

Nachdem der Berner ESC-Star die Beziehung am Donnerstag im Interview mit «Blick» bestätigte, zeigen sich die beiden am Freitagmorgen auch auf Instagram erstmals als Paar.

Am Freitag meldete sich Hännis Ex zu Wort. Ihren rund 20'000 Followern auf Instagram schüttete die 27-jährige Michèle Affolter ihr Herz aus: «Wir alle werden älter, wir alle machen unterschiedliche Erfahrungen mit dem Leben, mit Menschen. Einige von ihnen sind wunderbar. Manche von ihnen sind herzzerreissend», schrieb sie auf Englisch. Die schmerzhaften Erfahrungen sollen einen nicht verändern. «Die Welt wäre ein traurigerer Ort, wenn du das tun würdest. Am Schluss wird man die richtigen Menschen an seiner Seite habe, jene, die euch sehen, die euer Herz sehen.»